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"Репортеры без границ" критикуют РФ за поправки к закону об "иноагентах"

13.01.2021 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала российские власти отменить поправки в законодательство, позволяющие признавать "иностранными агентами" не только юридические, но также физические лица.

Одновременно с этим из списка "иноагентов" должны быть исключены журналисты Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая, говорится в заявлении RSF, поступившем в распоряжение DW в среду, 13 января.

Власти РФ "абсурдным образом и без четких определений продолжают расширять законодательство об "иностранных агентах", считает глава отделения RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье. Она указывает, в частности, на неясность формулировки "политическая деятельность", из-за которой журналисты и СМИ в РФ могут быть признаны "иноагентами".

Новые поправки были приняты "в спешке под конец года", они побуждают журналистов к самоцензуре и призваны "заглушить все критические и даже объективные голоса в России", отмечает Кавелье. RSF призывает Совет Европы напомнить властям РФ о необходимости соблюдать статью 10 Европейской конвенции по защите прав человека, гарантирующую свободу выражения мнения.

Изменения позволяют признавать "иностранными агентами" общественные объединения, не зарегистрированные как юридические лица, а также отдельных граждан, в том числе иностранных журналистов, занимающихся политикой.

 
 
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Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала российские власти отменить поправки в законодательство, позволяющие признавать...
 
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