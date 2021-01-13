Источник материала: АФН

В Беларуси продолжаются аресты представителей медиа. В частности, в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета (УСК) по Минску, задержан журналист Андрей Александров.

Как сообщает БелаПАН, сегодня адвокат попытается посетить Александрова в ИВС на Окрестина. О каком деле идет речь и в каком статусе находится задержанный, она не уточнила, так как дала подписку о неразглашении. Позже стало известно, что Александрова обвиняют по статье 343 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

В УСК по Минску ситуацию пока не комментируют.

Андрей Александров перестал выходить на связь около двух часов дня 12 января. Почти сутки родные и коллеги не знали о его местонахождении. Обстоятельства задержания журналиста неизвестны. Вместе с Андреем была задержана его девушка Ирина, она сейчас находится на Окрестина.

Сегодня, 13 января, силовики забрали технику и увезли директора частного издательства «Кнігазбор» Геннадия Винярского.

«Пришли также к Геннадию Винярскому — забрали компьютер, телефон, самого Геннадия», — говорится в сообщении организации.

По информации ПЕН-центра, к Винярскому приходили сотрудники милицейского отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Ранее «Еврорадио» сообщило, что утром 13 января в столице сотрудники финансовой милиции увезли дизайнера Анатолия Лазаря вместе с его компьютером. Супруге Лазаря сообщили, что хотят проверить, уплатил ли он налоги.