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В СК прокомментировали задержание журналиста Александрова

13.01.2021 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в статусе подозреваемого. Правда, по-прежнему непонятно, по какому делу.



"Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска", — сообщила «Минск-Новости» официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская.

Напомним, накануне днем Александров перестал выходить на связь, о его местонахождение стало известно только сегодня - вначале он "нашелся" в Октябрьском РУВД, теперь находится на Окрестина. 

Следует отметить, что задержана и девушка Александрова - она также на Окрестина.
 
Теги: Минск
 
 
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Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в статусе подозреваемого. Правда, по-прежнему непонятно, по какому делу.
 
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