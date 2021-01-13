Начало конца? В Беларуси рекордная за последние четыре года инфляция

сообщает Национальный статистический комитет. Она составила 7,4%,Национальный статистический комитет.





Это почти в 1,5 раза выше, чем прогнозировали власти (первоначально 5%, затем — 6%, а в ноябре премьер Головченко уже заявил, что инфляция до 10% будет неплохим результатом).





Потребительские цены в декабре 2020-го по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%, по сравнению с декабрем 2019-го — на 7,4%.





За год цены на продовольственные товары выросли на 6,2%, на непродовольственные — на 8,1%, цены на услуги — на 8,4%.





В 2021 году правящий режим надеется на инфляцию в 5,5%. Но, судя по результатам его деятельности в прошлом году, повторим слова того же Головченко, что инфляция до 10% будет не просто неплохим, а, по всей видимости, замечательным.



