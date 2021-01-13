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Йоханнес Бё выиграл спринт, лучший из белорусов - 42-й

13.01.2021 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал уверенную победу на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.


Reuter

Бё-младший (0+0) не допустил ни одного промаха и на 12 секунд опередил своего соотечественника Стурлу Хольма Лагрейда (0+0).

Третье место занял немец Арндт Пайффер (0+0).

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский (1+1), который занял 42-е место. Никита Лобастов (0+0) стал 55-м, Максим Воробей (2+1) — 59-м, Роман Елетнов (3+1) — 60-м, Сергей Бочарников (1+2) — 64-м.

 
 
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал уверенную победу на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
 
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