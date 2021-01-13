Скандальные объятия Фазеля с Лукашенко. Кому нужен такой хоккей?

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ), усиленно отмывает свой имидж после визита в Минск. «Я хотел использовать особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее», — оправдывается маститый спортивный функционер. Оставлять ли белорусским властям, обрушившим жестокие репрессии на политических оппонентов, право проводить (совместно с Латвией) хоккейный чемпионат мира 2021 года, совет ИИХФ решит не позднее 27 января.





Фазель, чьи теплые объятия с Александром Лукашенко вызвали возмущение прогрессивной мировой общественности, уверяет , что белорусское руководство согласилось на «открытый и конструктивный диалог с оппозицией», пообещало «найти мирные решения для улучшения социально-политической ситуации в стране» и пр. И вообще «многие недооценивают способность властей Беларуси двигаться вперед, модернизировать и создать новое устройство страны».

Контора пишет

Да уж, можно подумать, что Фазель — настоящий кудесник. Оказывается, президент ИИХФ, прилетев на денек в Минск, добился от белорусских властей того, чего не достигли мощные протесты, давление Москвы и санкции Евросоюза .

Фазель заявляет, что ему пообещали прислать некий план действий правительства Беларуси, касающихся конкретных требований ИИХФ. По словам ее руководителя, «это ключевые вопросы, касающиеся штатных моментов и социально-политических аспектов, связанных с чемпионатом мира, и мы не сможем продвинуться вперед, если эти пункты не будут инициированы в ближайшее время».

Что ж, сочинять планы мероприятий белорусские чиновники умеют. Впишут туда, например, грядущее Всебелорусское собрание как триумф народовластия и апофеоз общественного диалога. Да, и обязательно вставят, что вождь режима провозгласил 2021-й «годом народного единства» (при том что оппонентов власти метелят как прежде). Короче, контора пишет, как говаривал Остап Бендер.

Если даже «план Путина — Патрушева» забуксовал…

Вспомним: когда грянули августовские протесты, Лукашенко публично обещал, не откладывая в долгий ящик, принять новую конституцию, провести досрочные президентские выборы. По утверждению ряда источников, он также дал обещания насчет конституционной реформы и транзита власти Владимиру Путину на сентябрьских переговорах в Сочи. И вообще, мол, существует план Путина — Патрушева , предусматривающий плавную замену Лукашенко на менее токсичную фигуру.

Но теперь оказывается, что тот никуда не торопится. Судя по его недавнему интервью на телеканале «Россия 1», проект конституции в лучшем случае появится к концу 2021 года. А уж когда пройдет референдум по новому Основному закону — об этом и вовсе ни гу-гу.

Похоже, человек, правящий Беларусью с 1994 года (к слову, тогда же занял свой нынешний пост и Фазель: два аксакала), решил как ни в чем не бывало досидеть нынешнюю пятилетнюю каденцию. И могучий Кремль, хоть там наверняка и морщатся от такой, мягко говоря, необязательности партнера, вряд ли станет сейчас его свергать, поскольку уже вписался за попавшего в переплет правителя на пике августовских протестов.

И если уж «план Путина — Патрушева» пока не сработал, то можно подумать, что сработает план типа «мы исправимся», который для блезира направят из Минска главе ИИХФ.

«У нас не штурмуют капитолии»

Понятно, что Лукашенко изо всех сил пытается заверить руководство ИИХФ, что и в эпидемиологическом, и в политическом плане в Беларуси все нормально. «У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов», — заявил Лукашенко на встрече с Фазелем 11 января.

Как видим, даже вашингтонские события вождь белорусского режима попытался повернуть в свою пользу. И если говорить о чисто организационной стороне, то вряд ли стоит сомневаться, что белорусские власти способны провести первенство четко. Тем более что Минск уже принимал аналогичный ЧМ в 2014 году.

Тогда, кстати, город превентивно зачистили от неблагонадежных элементов оппозиционного типа, чтобы те вдруг не испортили важное действо своими акциями, но размах репрессий был, конечно, намного меньше.

Противники проведения ЧМ-2021 в Минске указывают на то, что после выборов-2020 белорусский режим перешел красные линии и закрывать глаза на развернувшуюся в центре Европы масштабную брутальную расправу с собственными гражданами, настаивающими всего лишь на честных выборах, — недопустимо, аморально.

Иные критики Фазеля намекают на возможные коррупционные мотивы в его поведении, но фактов ни у кого нет. Однако факт то, что тот давно на короткой ноге как с Лукашенко, так и с Путиным, называет себя другом России и, по некоторым сведениям, может уйти с нынешнего поста на должность главы Континентальной хоккейной лиги, в которой тоже рулит Россия.

В любом случае от получившего скандальный резонанс визита в Беларусь явно пострадал «облико морале» главы ИИХФ. Сам он заявил: «Должен признать: в Минске я немного играл с огнем. И мы немного обожглись».

Кейс Баскова

При этом в свое оправдание Фазель твердит, что не стоит-де смешивать спорт и политику. Но как раз-таки белорусские власти преследуют по политическим мотивам и спортсменов, тренеров.

Глава ИИХФ уверяет, что в Минске высокие чины дали ему обещание «предоставить всем белорусским спортсменам возможность вернуться в свои виды спорта и участвовать в них». Речь, вероятно, о тех, кого вышвырнули за осуждение полицейского насилия. Но в такое всепрощенчество от Лукашенко слабо верится.

Также, по словам Фазеля, Беларусь согласилась сотрудничать с ИИХФ при проведении расследования в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси (он же — тренер хоккейной команды Лукашенко) Дмитрия Баскова. Этого человека подозревают в причастности к истории с гибелью в Минске Романа Бондаренко — 31-летнего художника, защищавшего от уничтожения протестную символику.

Но вспомним: когда в ноябре достоянием гласности стали телефонные разговоры, связанные с этой историей и бросившие тень на людей из окружения Лукашенко, тот пообещал: «Потерпите немножко. На следующей неделе всё расскажем. Будет очень интересно».

Любопытствующие ждут и поныне. Равно как и родственники Бондаренко ждут, когда будет заведено уголовное дело по факту его гибели. Но в Беларуси исправно шьются дела только на мирных манифестантов.

Так или иначе, Фазель дал маху, сфотографировавшись в Минске в обнимку с Басковым, которому Латвия запретила въезд и в отношении которого ведет расследование сама ИИХФ.

Глава ИИХФ уже проиграл, а репутацию Лукашенко никакие турниры не спасут

В любом случае решение о месте ЧМ-2021 ИИХФ должна принять не позднее 27 января. Понятно, что никаких чудес в плане внутриполитической ситуации за эти две недели не произойдет. Да и потом тоже.

Да, на каком-то этапе, когда обстоятельства прижмут, власти, возможно, начнут торг политическими узниками , кого то выпустят. Но по большому счету ослаблять гайки Лукашенко не рискнет. Скорее, напротив. Сейчас, когда протесты поутихли, власти развернули методичную зачистку очагов крамолы. Силовики находят и отдают под суд даже тех, кто засветился на протестах еще в августе. Обещано ведь «дойти до каждого».

У властей четкая цель — окончательно задушить протесты, запугать недовольную часть общества. Ну явно не станет режим белым и пушистым ради господина Фазеля, какой бы любимой игрушкой ни выглядел хоккей для Лукашенко.

Лукашенко четко дал понять, что будет держаться за власть до последнего омоновца . А 12 января заявил (причем как раз комментируя визит Фазеля), что готов к разговору с оппозицией, но не с предателями. Читай: с карманными персонажами, а не с принципиальными оппонентами.

В общем, старый спортивный функционер Фазель влез в нехорошую историю и уже безнадежно испортил финал своей карьеры в ИИХФ независимо от того, где пройдет ЧМ-2021.

Если в Минске — то главу ИИХФ до конца жизни будут клеймить за то, что закрыл-де глаза на художества сорвавшейся в штопор диктатуры. Если первенство отдадут другой стране, то на Фазеля повесят ответственность за долгие бесплодные игры с белорусскими властями, из-за чего издержки от переноса турнира выросли.

Короче, обниматься с Лукашенко — априори неблагодарное дело. При этом репутацию самого Лукашенко никакие соревнования не спасут, даже если дать ему Олимпиаду.