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К задержанному журналисту Андрею Александрову не пустили адвоката — сослались на ковид

13.01.2021 18:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат задержанного журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова сегодня не смогла посетить его в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

 

К задержанному журналисту Андрею Александрову не пустили адвоката — сослались на ковид
Андрей Александров. Фото: телеграм-канал Радыё Свабода.

 

«В ИВС меня не пустили, сославшись на приостановление посещений адвокатом в связи с ковидом», — сообщила БелаПАН его защитница Ольга Карпушонок.

Александров задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного столичным управлением Следственного комитета (УСК) по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская, «указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска. Это статья 342 УК. В настоящий момент его статус — подозреваемый».

Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00. Почти сутки родные и коллеги не знали о его местонахождении. 13 января, после того как директор БелаПАН отправился в милицию писать заявление о пропаже человека, выяснилось, что Александров находится в Октябрьском РУВД Минска.

Обстоятельства задержания журналиста неизвестны. Вместе с Александровым была задержана его девушка, она сейчас находится в центре изоляции правонарушителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат задержанного журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова сегодня не смогла посетить его в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в...
 
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