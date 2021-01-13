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ДФР пришел в «Кнігазбор»
Источник материала: UDF
Геннадий Винярский, Фото: Новы час
Дизайнера Анатолия Лазаря, известного как Вецер Механічны, утром 13 января забрали в финансовую милицию вместе с компьютером.
Анатолий Лазарь
Жене сказали, мол, чтобы проверить, уплатил ли налоги,
Анатолий Лазарь — известный дизайнер. Он работал над десятками белорусских проектов — от футболок до сайтов и обложек книг.
Позже стало известно, что силовики пришли и к директору издательства «Кнігазбор» Геннадию Винярскому. В ПЕН-центре предполагают, что это ОБЭП.
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Жене сказали, мол, чтобы проверить, уплатил ли налоги.
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