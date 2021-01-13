ДФР пришел в «Кнігазбор»

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Геннадий Винярский, Фото: Новы час







Анатолий Лазарь

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Дизайнера, известного как Вецер Механічны, утром 13 января забрали в финансовую милицию вместе с компьютером.Жене сказали, мол, чтобы проверить, уплатил ли налоги,БАЖ.Анатолий Лазарь — известный дизайнер. Он работал над десятками белорусских проектов — от футболок до сайтов и обложек книг.Позже стало известно, что силовики пришли и к директору издательства «Кнігазбор». В ПЕН-центре предполагают, что это ОБЭП.