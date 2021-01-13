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Андрей Александров

«Минск-Новости» официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская. «Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщилаофициальный представитель УСК по г. Минску

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В СК прокомментировали задержание журналиста Александрова Следует отметить, что задержана и девушка Александрова - она также на Окрестина.

Напомним, накануне днемперестал выходить на связь, о его местонахождение стало известно только сегодня - вначале он «»нашелся" в Октябрьском РУВД, теперь находится на Окрестина.Следует отметить, что задержана и девушка Александрова - она также на Окрестина.