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В СК прокомментировали задержание журналиста Александрова
Источник материала: UDF
Андрей Александров
«Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщила
Напомним, накануне днем Андрей Александров перестал выходить на связь, о его местонахождение стало известно только сегодня - вначале он «»нашелся" в Октябрьском РУВД, теперь находится на Окрестина.
Следует отметить, что задержана и девушка Александрова - она также на Окрестина.
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Следует отметить, что задержана и девушка Александрова - она также на Окрестина.
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