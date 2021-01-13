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Журналист Андрей Александров задержан в рамках уголовного дела
Источник материала: UDF
Андрей Александров / baj.by
Об этом рассказала его адвокат,
Андрей Александров перестал выходить на связь днем 12 января. В среду стало известно, что он находится в Октябрьском РУВД Минска, затем его отвезли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Там же находится и девушка Андрея Александрова.
В 2009-2012 годах Александров был заместителем председателя Белорусской ассоциации журналистов, в 2015-2018 годах — заместителем директора информационного агентства БелаПАН.
БАЖ сообщает, что на сегодняшний день в заключении в Беларуси находится 8 журналистов.
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Андрей Александров перестал выходить на связь днем 12 января.
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