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Журналист Андрей Александров задержан в рамках уголовного дела

13.01.2021 18:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналист Андрей Александров задержан в рамках уголовного дела
Андрей Александров / baj.by​
Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан в рамках уголовного дела, которое завело управление Следственного комитета по городу Минску.

Об этом рассказала его адвокат, передает БелаПАН. Больше подробностей пока не будет — с адвоката взяли подписку о неразглашении.

Андрей Александров перестал выходить на связь днем 12 января. В среду стало известно, что он находится в Октябрьском РУВД Минска, затем его отвезли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Там же находится и девушка Андрея Александрова.

В 2009-2012 годах Александров был заместителем председателя Белорусской ассоциации журналистов, в 2015-2018 годах — заместителем директора информационного агентства БелаПАН.

БАЖ сообщает, что на сегодняшний день в заключении в Беларуси находится 8 журналистов.
 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Александров перестал выходить на связь днем 12 января.
 
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