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Инфляция в Беларуси в 2020 году побила многолетние рекорды
Источник материала: UDF
Тревожная тенденция для отечественной экономики
Это почти в 1,5 раза выше, чем прогнозировали власти (сначала 5%, затем — 6%, а в ноябре премьер Роман Головченко заявил, что инфляция до 10% будет неплохим результатом).
Потребительские цены в декабре 2020-го по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%,по сравнению с декабрем 2019-го — на 7,4%. За год цены на продовольственные товары выросли на 6,2%, на непродовольственные — на 8,1%, цены на услуги — на 8,4%.
В 2021 году белорусское правительство предусматривает инфляцию не выше 5,5%.
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Потребительские цены в декабре 2020-го по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%.
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