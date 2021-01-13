Источник материала: UDF



Тревожная тенденция для отечественной экономики

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инфляция в Беларуси в 2020 году побила многолетние рекорды Потребительские цены в декабре 2020-го по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%.

Это почти в 1,5 раза выше, чем прогнозировали власти (сначала 5%, затем — 6%, а в ноябре премьерзаявил, что инфляция до 10% будет неплохим результатом).Потребительские цены в декабре 2020-го по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%,по сравнению с декабрем 2019-го — на 7,4%. За год цены на продовольственные товары выросли на 6,2%, на непродовольственные — на 8,1%, цены на услуги — на 8,4%.В 2021 году белорусское правительство предусматривает инфляцию не выше 5,5%.