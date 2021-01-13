Совершенно пустая трасса, а двое водителей меряются принципиальностью из-за левой полосы (видео)

Источник материала: Onliner

Пустая трасса до самого горизонта, по правой полосе вдоль заснеженных обочин красиво несется автомобиль. Вдруг нагоняет такого же одинокого странника, но тот едет по левому ряду. Пустая трасса до самого горизонта и два принципиальных водителя, выбравших одну полосу.

Немало споров на нашем форуме вызвало видео, которое опубликовал пользователь с ником MITЬKA, приводим его пояснения без изменений: «Уверенный „шкодовод“: стекла запотевшие, в левой пилит свои 70, крутит неприличные знаки... и это на М-4, на участке, где 120. Моя скорость по спидометру 120 км/ч, на дороге снег, мороз –1, не скользко. Минуту ехал за ним с левым поворотником, потом дальним поморгал, немножко сигнала было. Ну и как итог — по правой. Жаль, стрелять нельзя».

Кто-то может спросить, зачем водитель Skoda на пустой дороге упорно ехал в левом ряду. Актуален и вопрос о том, с чего это автору видео, который изначально держался правого ряда, захотелось перестроиться в хвост этому водителю и пытаться согнать его.

Пока же поинтересуемся мнением сторонних наблюдателей.

— Ехал человек по пустой чистой полосе 120, увидел едущего по снегу слева и решил тормознуть и перестроиться в кашу, ловить брызги снега и грязи на лобовое, моргать и даже сигналить (он сам написал об этом). Для чего? Зачем? — задается вопросами в беседе с корреспондентом Onliner наш читатель aquasik.

— То есть, вы ехали по свободной полосе, но когда в соседней полосе появилось транспортное средство, вы перестроились туда и начали страдать? Ну... все логично, — обращается к автору видео пользователь с ником Drosha.

— У меня старая редакция ПДД, и я по старинке не опережаю справа. Ибо опыт был почти печальный, — пояснил свою позицию MITЬKA.

Мы хотим услышать мнение и второго участника этого инцидента. Напишите нам: pv@onliner.by .

Пока же вспомним о Правилах дорожного движения: п. 79.1 — «Вне населенных пунктов запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых».