Кочанова приехала на «Горизонт». Изучает здания на предмет «эффективного использования каждого метра»

Источник материала: Onliner

Мощный, сильный, процветающий — это все про завод «Горизонт», правда, в его далеком-далеком прошлом. Сейчас сотни, а то и тысячи «квадратов» бывших производственных площадей сдаются в аренду. Недавно Лукашенко заявил, что «Горизонт» — отличная альтернатива этому нашему ПВТ: «Нужна была в стране альтернатива, и вы являетесь хорошей альтернативой», — сказал он при посещении холдинга, не особо вдаваясь в подробности. А сегодня по его поручению на «Горизонт» приехала Качанова. Главная цель поездки — изучение перспектив развития территории завода, в том числе наполнения незадействованных зданий и их реконструкции, сообщает БЕЛТА.





— Стоит задача эффективного использования каждого метра территории холдинга под размещение новых производств, чтобы люди были обеспечены работой и эти производства приносили пользу государству. Изучается возможность размещения здесь научно-исследовательских объектов, образовательного центра, развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, расширения медицинского обслуживания населения. Эта территория должна использоваться с пользой для государства и жителей страны, — сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.





К этой работе будут активно привлечены Министерство промышленности, городские власти, а также потенциал научного сообщества — ГКНТ и Национальная академия наук.

— Продукция, которую сегодня производит холдинг «Горизонт», должна быть увязана в экономику и активно использоваться в образовательной сфере, медицинской отрасли страны. Времени у нас немного, поэтому решение по этому вопросу должно быть принято в самое ближайшее время, — добавила она.





Директор компании ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер» Инна Ковалева заявила, что на данный момент разработана концепция реконструкции производственного квартала «Горизонт».

— Сейчас она вынесена на обсуждение, чтобы где-то откорректировать и начать уже непосредственную реализацию проекта. Изначально здесь было телевизионное производство завода «Горизонт». В дальнейшем завод перенесли на улицу Софьи Ковалевской и стали готовить площадку для реализации проекта. Это центр города, и необходимо сделать наиболее эффективные вложения в это место, — сказала Ковалева и подчеркнула, что упор будет сделан на производство, рассчитанное на интеллектуальный труд.





Напомним, весной сразу 10 создателям модного корпуса №6 в составе производственных помещений «Горизонта» прислали уведомления и иски о расторжении договора аренды. Из-за коронакризиса у бизнесменов не было клиентов, мероприятия проходили редко, а счета были «обнулены». «Горизонт-Белинвест-Девелопер» принудительно списывал деньги в счет аренды и не готов был идти на скидки, которые просил бизнес.