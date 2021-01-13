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Беларусь и Россия спорят из-за тарифов на прокачку российской нефти

13.01.2021 19:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия и Беларусь с прошлого года обсуждают индексацию тарифов на прокачку российской нефти через территорию республики на 2021 год.

Новый тариф должен быть утвержден до 15 января, но, по переговоры еще продолжаются – Беларусь настаивает на включении в тариф экологического налога, передает ТАСС.

Впервые с идеей учесть экологический налог в тарифе на транзит российского сырья белорусские власти предложили летом 2020 года, предложив с августа внепланово проиндексировать тариф на транзит на 15,8%.

Антимонопольные ведомства обеих стран тогда провели совещание по этому вопросу. В итоге ни ФАС, ни «Транснефть» не согласились с доводами Минска о необходимости внеплановой индексации.

Было решено, что пересмотр тарифа целесообразен не ранее, чем с февраля 2021 года, следует из протокола разногласий, составленного по итогам совместного российско-белорусского совещания по вопросу внепланового повышения тарифов на транзит российской нефти.

В документе также отмечалось, что при формировании тарифов на транзит в 2021 году будут приняты к рассмотрению обоснованные выпадающие доходы «Гомельтранснефть Дружба» за 2020 год, в том числе из-за нового экологического налога.

По законодательству Беларуси новые тарифы на прокачку нефти должны быть утверждены Минэкономики страны до 15 января. Однако, решение о размере индексации тарифа на транзит российской нефти еще не принято. Диалог по этому вопросу в ведомствах в настоящее время идет, Беларусь по-прежнему настаивает на учете экологического налога в индексации тарифа на транзит в 2021 году.

Ранее, Беларусь предлагала индексировать тариф на транзит российской нефти в 2021 году примерно на 25%.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия и Беларусь с прошлого года обсуждают индексацию тарифов на прокачку российской нефти через территорию республики на 2021 год.
 
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