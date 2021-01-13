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Бесполетная зона: в Беларуси расширены зоны с запретами на пуски дронов

13.01.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Общая площадь зон, где в Беларуси запрещено запускать квадрокоптеры, увеличилась вдвое, сообщил Государственный комитет по имуществу.

© Sputnik / Виктор Толочко
Закрытое небо: Минобороны расширило список зон, где запрещено летать дронам

Информация об ограничениях обновлена на публичной кадастровой карте, которая находится в свободном доступе в интернете.

Сведения об использовании воздушного пространства в Беларуси были актуализированы с учетом постановления Министерства обороны республики. К примеру, дополнительные ограничения затронули территории вблизи аэропортов и аэродромов. Количество запретных зон для использования авиамоделей возросло с 17 до 25. Теперь их общая площадь составляет 1044 квадратных километров, что вдвое больше, чем ранее. Вместе с тем, опасных зон стало меньше – с 51 до 47.

Судя по кадастровой карте, в Минске бесполетные зоны для дронов существенно расширили: теперь самая большая из них захватывает практически весь центр города и продлена далеко на северо-запад – в сторону Минского моря.

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Теги: Минск
 
 
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Количество территорий, где гражданам нельзя применять квадрокоптеры, увеличилось почти вдвое - до тысячи квадратных километров.
 
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