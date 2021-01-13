Оргкомитет по проведению ЧМ по хоккею опубликовал заявление после встречи с Фазелем

Источник материала: Tut.by

Оргкомитет по проведению чемпионата мира по хоккею 2021 года по итогам встречи с главой IIHF (Международной федерации хоккея) Рене Фазелем опубликовал на сайте Совмина заявление. Приводим его текст полностью.



Фото: Reuters

"В ходе состоявшегося 11 января 2021 года визита в Республику Беларусь Рене Фазеля, президента международной федерации хоккея на льду (далее – МФХ), прошла его встреча с руководством организационного комитета по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года.

Во время данной встречи в открытом и конструктивном ключе обсуждены вопросы подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, состоялся откровенный обмен мнениями, в том числе по волнующим МФХ вопросам, касающимся отдельных аспектов ситуации в стране.

Организационный комитет по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года сообщает, что Республика Беларусь подтвердила свою готовность к проведению данного чемпионата. Республика Беларусь готова обеспечить в полном объеме весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе организационного, противоэпидемического характера, а также обеспечить безопасность и комфортное пребывание участников и гостей чемпионата с учетом поступивших рекомендаций МФХ.

Относительно вопросов, поднятых МФХ в ходе рабочей встречи с членами организационного комитета, сообщаем следующее.

1. При организации чемпионата белорусская сторона будет следовать рекомендациям и правилам, установленным МФХ для проведения соревнований с учетом пандемии COVID-19, а также обеспечит доступ зарубежным СМИ к аккредитации для освещения чемпионата и гарантирует стабильную работу сети Интернет.

2. Белорусская сторона обеспечит полную безопасность участников и зрителей чемпионата в соответствии со своими обязательствами, как и для всех других международных спортивных соревнований, проведенных и проводимых в Беларуси.

3. Якобы имеющие место факты исключения белорусских спортсменов из сборных команд и отстранения от соревнований за политические взгляды являются безосновательными.

Белорусская сторона предоставит МФХ всю необходимую фактуру, которая ранее неоднократно направлялась в МОК и другие международные спортивные структуры. Вместе с тем действительно имелись факты задержания и привлечения к ответственности отдельных спортсменов за участие в мероприятиях, нарушающих общественный порядок, строго в рамках белорусского законодательства.

4. В части претензий, выдвигаемых в отношении председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, белорусская сторона исходит из принципа презумпции невиновности как базового правового постулата, но в качестве жеста доброй воли готова организовать встречу представителей дисциплинарного комитета МФХ с генеральным прокурором Республики Беларусь для ознакомления с результатами проведенных проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки.

5. Белорусская сторона готова к диалогу как с Латвией, соорганизатором чемпионата, так и с любыми другими странами, по вопросам наилучшего проведения совместного чемпионата, а не использования его в качестве инструмента политического давления на нашу страну.

6. Увязка проведения чемпионата с изменениями Конституции, организацией некоего «диалога» и другими внутренними вопросами Беларуси сама по себе абсурдна.

Но так как эта тема постоянно вбрасывается извне, белорусская сторона информирует, что реальный процесс общественного диалога уже давно (с октября 2020 года) запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны, в ходе работы которых уже внесено около 4,5 тыс. предложений граждан, общественных организаций и коллективов, а также более 2 тыс. предложений поступило от граждан в общественные приемные по различным аспектам развития государства и общества, и этот процесс продолжается.

В том числе с учетом этих предложений на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в феврале 2021 года, делегатами будут вырабатываться направления общественно-политического развития страны, включая основные подходы к изменению Конституции, которые впоследствии могут быть приняты только самим белорусским народом на референдуме.

Белорусские власти открыты к любому диалогу со своими гражданами, имеющими разные взгляды как на конституционные вопросы, так и на любые другие аспекты, касающиеся будущего развития страны, но не на коленях и не в условиях внешнего давления.

7. Организационный комитет по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года рассчитывает, что МФХ будет твердо следовать принципам олимпизма, объединительной роли спортивных соревнований в интересах всех любителей этого яркого и мужественного вида спорта, а не в угоду амбициям политических конъюнктурщиков".

Напомним, что в конце января должен решиться вопрос о возможном переносе части чемпионата мира по хоккею из Беларуси. За это выступают хоккейные чиновники из нескольких стран, в том числе из Латвии (с которой мы должны совместно принимать чемпионат). Это послужило причиной прилета главы IIHF Рене Фазеля в Минск 11 января.

Позже Фазель прокомментировал саму встречу и ее негативную оценку в обществе и в западной прессе.