В Беларуси обновили список зон, над которыми воспрещается летать на квадрокоптере. Их стало больше

Источник материала: Tut.by

На Публичной кадастровой карте обновлена информация о территориях Беларуси, на которых введены ограничения либо особые условия использования авиамоделей. Об этом говорится на официальном сайте Государственного комитета по имуществу.



Фото: gki.gov.by

В сообщении говорится:

— Пространственный слой «Зоны ограничений/запретные/опасные/запрещенные для использования авиамоделей» на карте разработан и актуализирован в соответствии с вступившим в силу постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 9 ноября 2020 г. № 26 «Об установлении перечней элементов структуры воздушного пространства Республики Беларусь».

Так, появились зоны ограничений, которые действуют вблизи аэропортов и аэродромов. Количество запретных зон для использования авиамоделей на территории Беларуси выросло с 17 до 25, а их общая площадь увеличилась почти в два раза — теперь она составляет до 1044 км кв. Количество опасных зон сократилось с 51 до 47.