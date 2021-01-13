|
В Гомеле с большегруза во время движения упали бетонные плиты и повредили ехавшее следом авто
Источник материала: Tut.by
В Гомеле с большегруза упали бетонные плиты — поврежден ехавший следом легковой автомобиль,
ДТП произошло днем на перекрестке улиц Барыкина и Борисенко.
По предварительной информации, с грузовика во время движения упали три бетонные плиты. Они задели попутно ехавший автомобиль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло днем на перекрестке улиц Барыкина и Борисенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)