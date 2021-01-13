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Правительство Литвы озабочено тем, чтобы небезопасная электроэнергия, производимая на БелАЭС, не попадала в страну

13.01.2021 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство Литвы 13 января приняло решение о формировании комиссии, которая займется координацией и обеспечением эффективной синхронизации энергосистемы, повышением надежности и безопасности электросети, а также мерами по снижению угроз, исходящих от Белорусской АЭС вблизи Островца (Гродненская область).

 

Правительство Литвы озабочено тем, чтобы небезопасная электроэнергия, производимая на БелАЭС, не попадала в страну

 

Как сообщается на сайте литовского правительства, в состав комиссии, которую возглавит премьер-министр Ингрида Шимоните, войдут министры энергетики, окружающей среды, финансов, транспорта и связи, иностранных дел, сельского хозяйства, а также представители Госсовета по регулированию энергетики (VERT), Государственной инспекции по безопасности ядерной энергетики (VATESI), генеральные директора энергетических компаний Epso-G, Ignitis Group и Litgrid.

«Очевидно, что принятых Литвой мер по предотвращению поступления электроэнергии в Литву из Островца недостаточно, — цитирует пресс-служба правительства министра энергетики Дайнюса Крейвиса. — Это еще раз доказывает необходимость работать над абсолютной блокадой Островца и повышать нашу энергетическую независимость и безопасность электросетей».

«Формат комиссии, во-первых, поможет нам принять необходимые решения, чтобы обеспечить более плавный и быстрый процесс реализации проектов по синхронизации энергосистемы, а во-вторых, позволит нам принимать решения таким образом, чтобы небезопасная электроэнергия, производимая на Островецкой АЭС, не попадала в Литву и чтобы литовские потребители за это не платили», — пояснил чиновник.

В соответствии с постановлением премьер-министра в Литве также будет создана рабочая группа во главе с министром энергетики, которая займется подготовкой предложений по позиции Литвы относительно торговли электроэнергией с Беларусью.

11 января Дайнюс Крейвис сообщил, что в конце января — начале февраля должен появиться согласованный литовскими ведомствами план действий по абсолютной блокировке поступления электричества с БелАЭС. «Госсовет по регулированию энергетики дал понять, что электричество, которое сегодня поступает в Литву, идет из Беларуси — торгуется на Рижской фондовой бирже, — сказал он. — Последние две недели мы работаем с техническими данными — по электроснабжению и физическим потокам [электроэнергии]. Мы проанализировали ситуацию не только в Литве, но и в Беларуси, различные операции белорусских электростанций, моменты их отключения, потоки в Литву, Беларусь, страны Балтии. Могу сказать, что эти данные <…> показывают, что электроэнергия с БелАЭС поступает в Литву, продается, и мы ее потребляем».

«Факт остается фактом: латвийцы торгуют белорусской электроэнергией», — подчеркнул Крейвис.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 21 декабря Минэнерго сообщило об окончании этапа энергетического пуска блока и переходе к этапу его опытно-промышленной эксплуатации. 13 января этого года Минэнерго сообщило о выходе первого блока на 100-процентную мощность.

В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

 
 
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Правительство Литвы 13 января приняло решение о формировании комиссии, которая займется координацией и обеспечением эффективной синхронизации энергосистемы,...
 
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