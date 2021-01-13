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Фото: Южный Федеральный

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хазин назвал точный срок, когда случится обвал рынков Пока у всего мира другой альтернативы нет.

считает, что мировая финансовая система не сможет выдержать проблем, которые на неё навалились, положение на рынках будет лишь ухудшаться. Основная проблема бирж - это отсутствие мест и компаний, гарантирующих появление добавленной стоимости на вложения капитала. То есть количество инструментов, обеспечивающих постоянный доход, уменьшается. В это же время риски постоянно растут. Это приведёт к тому, что вкладывать деньги будет попросту некуда. Инвестиции станут не только опасными, но и бесполезными.Как говорит Михаил Хазин, это означает, что капиталистическая модель мировой экономики уже исчерпала себя. Нет развития. Кризисы стали происходить всё чаще. Как отметил эксперт, пока у всего мира другой альтернативы нет. Есть только один возможный выход из этого тупика - это возврат к социалистической модели.