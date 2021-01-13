Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Грядут морозы: что нужно помнить водителям? В холодную погоду грязь на кузове застывает и при смывании может поцарапать машину.

В первую очередь стоит поменять «незамерзайку». Как правило, большинство автолюбителей заливает жидкость, которая эффективно работает только до определенного «минуса». Например, до -10 градусов. На протяжении большей части зимы такая «незамерзайка» действительно будет помогать. Однако перед самыми сильными морозами лучше все-таки обратить внимание на жидкость, рассчитанную до -30 градусов по Цельсию.Тем не менее никакая «незамерзайка» не спасет в дороге, если дворники вашего автомобиля за лето рассохлись и не смахивают одним движением, а размазывают по стеклу летящую из-под колес грязь. Поэтому рекомендуется заменить старые стеклоочистители на так называемые зимние, которые с виду похожи на обычные дворники в резиновом чехле. Их главные отличия — более надежная конструкция и повышенная защита шарнирных соединений.Владельцам дизельных машин может быть знакома ситуация, когда после ночи на морозе автомобиль отказывается заводиться. Некоторые устанавливают в авто систему подогрева топлива, но лучше просто заливать зимнюю солярку. Причем делать это желательно на брендовых АЗС, которые следят за качеством топлива.Откажитесь от автомоек. В холодную погоду грязь на кузове застывает и при смывании может поцарапать машину. К тому же при сильном перепаде температур между воздухом на улице и водой на мойке рискуют треснуть стекла, а на краске может образоваться множество микротрещин, куда обязательно попадет вода или где появятся вздутия, а затем и ржавчина. Еще одна причина — замерзание замков, уплотнителей, петель и всех узких проемов. Если их насухо не продуть и не протереть, то при выезде с мойки они замерзнут. Детали авто будут портиться: например, нет гарантии, что не лопнут фары.Следующим нюансом является подготовка замочных скважин и резиновых уплотнителей. Не секрет, что при достаточно большом морозе резиновые уплотнители за счет накопившейся в них влаги могут примерзать к дверям (крышке багажника). Дернув дверь при открытии, вы рискуете либо разорвать уплотнитель, либо деформировать его. Для того, чтобы этого не случилось, рекомендуется периодически обрабатывать их специальными средствами или тонким слоем тосола. И первый раз это необходимо сделать до холодов.Старайтесь ездить медленнее, без резких поворотов. Не забывайте, что сцепление колес с дорогой становится хуже, а тормозной путь машины увеличивается. Поэтому лучше просто соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах. Даже несмотря на то, что у вас отличные тормоза и автомобиль легко и плавно останавливается, такую процедуру, как проверка тормозной системы, выполнить все же придется.Теперь несколько слов о том, что необходимо иметь с собой в дороге зимой. В перечень обязательных инструментов и принадлежностей входят:- лопата (небольшая складная);- комплект проводов для внешнего запуска двигателя (для прикуривания);- буксировочный трос;- рабочие перчатки;- резиновый скребок со щеткой;- водоотталкивающий аэрозоль (например, WD-40).