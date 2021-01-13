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Штурм Капитолия и «цифровая казнь» Трампа. Каковы будут последствия за пределами США?
Источник материала: ОНТ
Январь 2021 года выдался политически очень горячим. То, что сейчас делают с Трампом в Штатах, уже называют «цифровая казнь». Штурм Капитолия обернулся одновременно скандалом и жертвами. У многих сегодня не поворачивается язык назвать Штаты Соединенными. Всё больше экспертов указывают на небывалый раскол в американском обществе. Не будем забывать, что речь идёт о – пока ещё – сверхдержаве «номер 1». Поэтому процесс приковывает внимание, заставляет оценивать происходящее у них и прогнозировать, как это может аукнуться для всех нас.
Об этом говорили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных, политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин, политолог Денис Буконкин, а также председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
Подробнее – в программе «ОбъективНо» на ОНТ.
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Январь 2021 года выдался политически очень горячим. То, что сейчас делают с Трампом в Штатах, уже называют «цифровая казнь». Штурм Капитолия обернулся одновременно...
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