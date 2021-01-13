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В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента
Источник материала: ОНТ
Правоохранители Новой Зеландии задержали мужчину, топором разбившего стеклянные двери здания парламента. Об этом
Полицейские прибыли к парламенту в Веллингтоне после того, как на улицах был замечен мужчина с топором. На снимках с места происшествия видно, что правонарушитель разбил стекло двух дверей в парламент.
Уточняется, что мужчина не пытался проникнуть в здание.
Задержанному предъявили обвинения во владении оружием и умышленном нанесении ущерба.
Фото: Stephen Witherden
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Правоохранители Новой Зеландии задержали мужчину, топором разбившего стеклянные двери здания парламента. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на New Zealand...
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