|
Белорус Алексей Вишневский занял 4-место на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар»
Источник материала: ОНТ
Белорусский гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский занял 4 место на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар».
Третьему месту, которое занял «КамАЗ» Айрата Мардеева, наш экипаж уступил всего 10 сек. Победу вновь одержал чех Марцел Мацик из команды «Ивеко», второй – лидер общего зачёта Дмитрий Сотников на «КамАЗе».
Протяжённость участка составила 342 км. Это один из самых сложных этапов ралли для штурманов: многие точки навигации были спрятаны в песках и холмах. В генеральной классификации Алексей Вишневский находится на 4-й позиции. До конца «Дакара» осталось всего два этапа.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский занял 4 место на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар». Третьему месту, которое занял «КамАЗ» Айрата...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)