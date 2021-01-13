Белорус Алексей Вишневский занял 4-место на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар»

Источник материала: ОНТ

Белорусский гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский занял 4 место на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар».

Третьему месту, которое занял «КамАЗ» Айрата Мардеева, наш экипаж уступил всего 10 сек. Победу вновь одержал чех Марцел Мацик из команды «Ивеко», второй – лидер общего зачёта Дмитрий Сотников на «КамАЗе».

Протяжённость участка составила 342 км. Это один из самых сложных этапов ралли для штурманов: многие точки навигации были спрятаны в песках и холмах. В генеральной классификации Алексей Вишневский находится на 4-й позиции. До конца «Дакара» осталось всего два этапа.

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