Американец забыл пароль от кошелька с биткоинами на $240 млн

Источник материала: ОНТ

История, которую иначе как иронией судьбы не назовёшь. Американец пытается вспомнить пароль от кошелька с биткоинами на $240 млн!

Программист из Сан-Франциско сам себя сделал миллионером и сам же эти деньги вот-вот уничтожит. 10 лет назад, когда за биткоин давали около двух долларов, он снял ролик о том, что такое электронные деньги. За него получил биткоины – 7 тысяч! По нынешнему курсу целое состояние. Но вот незадача – он забыл пароль от диска, где эти миллионы лежат. Взломать электронный кошелек невозможно. На ввод пароля – всего 10 попыток. И 8 программист уже потратил. Если не вспомнит, то накопитель самоуничтожится.

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