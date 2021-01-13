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В США подросток купил гранату в антикварном магазине и погиб

13.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США подросток купил гранату в антикварном магазине и погиб

В Вирджинии (США) в результате взрыва боевой гранаты погиб подросток. Парень купил боеприпас в антикварном магазине. Об этом информирует LADBible.

Уточняется, что ручная граната времен Второй мировой войны была приобретена в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) в местном антикварном магазине. Боеприпас находился у покупателя шесть месяцев. 23 декабря граната взорвалась. Подросток погиб при взрыве.

По версии властей, тот же продавец причастен к продаже и других гранат, которые могут представлять опасность.

На момент продажи ни покупатели, ни продавец не знали, что гранаты не были обезврежены.

Фото: ladbible

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В Вирджинии (США) в результате взрыва боевой гранаты погиб подросток. Парень купил боеприпас в антикварном магазине. Об этом информирует LADBible. Уточняется, что...
 
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