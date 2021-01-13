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В США стартует 104-й сезон Национальной хоккейной лиги

13.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США стартует 104-й сезон Национальной хоккейной лиги

Ближайшей ночью стартует 104-й сезон Национальной хоккейной лиги. В программе – пять матчей.

Действующие обладатели Кубка Стэнли – «Тампа» – сыграют с шестикратными чемпионами НХЛ – «Чикаго». «Питтсбург» Евгения Малкина сразится с «Филадельфией», «Торонто» примет хоккеистов «Монреаля», а «Эдмонтон» встретится с «Ванкувером». Также сыграют «Колорадо» и «Сент-Луис».

А в ночь с четверга на пятницу в составе команды «Нью-Джерси» в матче против «Бостона» может дебютировать белорусский нападающий Егор Шарангович, начинавший сезон в минском «Динамо». 22-летний форвард проявил себя в ходе тренировочного сбора: забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу в двусторонних матчах. А на заключительной тренировке Шарангович был переведён в первое звено.

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Ближайшей ночью стартует 104-й сезон Национальной хоккейной лиги. В программе – пять матчей. Действующие обладатели Кубка Стэнли – «Тампа» – сыграют с...
 
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