В США стартует 104-й сезон Национальной хоккейной лиги

Источник материала: ОНТ

Ближайшей ночью стартует 104-й сезон Национальной хоккейной лиги. В программе – пять матчей.

Действующие обладатели Кубка Стэнли – «Тампа» – сыграют с шестикратными чемпионами НХЛ – «Чикаго». «Питтсбург» Евгения Малкина сразится с «Филадельфией», «Торонто» примет хоккеистов «Монреаля», а «Эдмонтон» встретится с «Ванкувером». Также сыграют «Колорадо» и «Сент-Луис».

А в ночь с четверга на пятницу в составе команды «Нью-Джерси» в матче против «Бостона» может дебютировать белорусский нападающий Егор Шарангович, начинавший сезон в минском «Динамо». 22-летний форвард проявил себя в ходе тренировочного сбора: забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу в двусторонних матчах. А на заключительной тренировке Шарангович был переведён в первое звено.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram