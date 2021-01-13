Прогноз погоды на 14 января: мороз до -15°C, снегопад и гололедица

Источник материала: ОНТ

Старый Новый год встретит нас снегом и холодами. Да и крещенские морозы придут раньше срока.

14 января погоду будут определять область пониженного атмосферного давления и холодные влажные воздушные массы с северных широт. Температура воздуха начнет постепенно понижаться, пройдет снег.

Итак, в четверг – облачно с прояснениями. На большей части территории страны снег. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый, слабая метель. Атмосферное давление ночью будет падать, днем – интенсивно расти.

В 8:00 температура воздуха составит от -11°C по северо-востоку до -6°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов холоднее.

В середине дня – от -13°C по Витебской области до -5°C – по Брестской.

К вечеру температура ещё немного понизится – до -15°C в северных районах, в южных – до -11°C.

В пятницу неустойчивые холодные воздушные массы продолжат поступать с севера европейской части России, температура будет понижаться и дальше. Ночью и днем -13°C …-20°C, по северо-востоку страны при прояснениях до -22°C, по Брестской области немного теплее -10°C…-12°C. Облачно с небольшими прояснениями. Повсеместно небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. В выходные морозы окрепнут ещё на 2–4 градуса. Предварительно, станет немного теплее лишь к середине следующей недели.

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