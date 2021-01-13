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Женщина откинула макароны через дуршлаг хитрым способом и прославилась в TikTok
Источник материала: ОНТ
Блогер Шеннон Доэрти продемонстрировала в TikTok хитрость, с помощью которой она откидывает макароны на дуршлаг. Daily Mirror
Доэрти рассказала, что привыкла класть дуршлаг в раковину, а после сливать в него из кастрюли воду с макаронами. По мнению Шеннон, тот способ был недостаточно удобен.
Теперь женщина накрывает кастрюлю дуршлагом, а после наклоняет ее над раковиной. Макароны остаются в кастрюле, а вода вытекает через отверстия. Ролик, в котором Доэрти показала новый метод, собрал свыше 2,5 миллионов просмотров и более 3 тысяч восхищенных комментариев.
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Блогер Шеннон Доэрти продемонстрировала в TikTok хитрость, с помощью которой она откидывает макароны на дуршлаг. Daily Mirror обращает внимание на видео, которое...
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