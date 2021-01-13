Женщина откинула макароны через дуршлаг хитрым способом и прославилась в TikTok

Источник материала: ОНТ

Блогер Шеннон Доэрти продемонстрировала в TikTok хитрость, с помощью которой она откидывает макароны на дуршлаг. Daily Mirror обращает внимание на видео, которое прославило женщину в Сети.

Доэрти рассказала, что привыкла класть дуршлаг в раковину, а после сливать в него из кастрюли воду с макаронами. По мнению Шеннон, тот способ был недостаточно удобен.

Теперь женщина накрывает кастрюлю дуршлагом, а после наклоняет ее над раковиной. Макароны остаются в кастрюле, а вода вытекает через отверстия. Ролик, в котором Доэрти показала новый метод, собрал свыше 2,5 миллионов просмотров и более 3 тысяч восхищенных комментариев.

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