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В США впервые за 67 лет казнили женщину
Источник материала: ОНТ
В США впервые с 1953 года казнили женщину. 52-летней Лиз Монтгомери ввели смертельную дозу пентобарбитала в тюрьме в Терре-Хот (штат Индиана). Об этом
В 2008 году Монтгомери осудили за жестокое убийство, совершенное четырьмя годами ранее. Лиз задушила беременную женщину, разрезала убитой живот и похитила ребенка. Младенец выжил.
Защита просила заменить смертную казнь пожизненным заключением, ссылаясь на психическую болезнь убийцы. После исполнения приговора адвокат осужденной Келли Хенри заявила о нарушении закона, так как ее клиентка была психически больна.
Фото: AP
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В США впервые с 1953 года казнили женщину. 52-летней Лиз Монтгомери ввели смертельную дозу пентобарбитала в тюрьме в Терре-Хот (штат Индиана). Об этом...
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