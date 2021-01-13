В США впервые за 67 лет казнили женщину

Источник материала: ОНТ

В США впервые с 1953 года казнили женщину. 52-летней Лиз Монтгомери ввели смертельную дозу пентобарбитала в тюрьме в Терре-Хот (штат Индиана). Об этом информирует Daily News.

В 2008 году Монтгомери осудили за жестокое убийство, совершенное четырьмя годами ранее. Лиз задушила беременную женщину, разрезала убитой живот и похитила ребенка. Младенец выжил.

Защита просила заменить смертную казнь пожизненным заключением, ссылаясь на психическую болезнь убийцы. После исполнения приговора адвокат осужденной Келли Хенри заявила о нарушении закона, так как ее клиентка была психически больна.

Фото: AP

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