ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США впервые за 67 лет казнили женщину

13.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В США впервые за 67 лет казнили женщину

В США впервые с 1953 года казнили женщину. 52-летней Лиз Монтгомери ввели смертельную дозу пентобарбитала в тюрьме в Терре-Хот (штат Индиана). Об этом информирует Daily News.

В 2008 году Монтгомери осудили за жестокое убийство, совершенное четырьмя годами ранее. Лиз задушила беременную женщину, разрезала убитой живот и похитила ребенка. Младенец выжил.

Защита просила заменить смертную казнь пожизненным заключением, ссылаясь на психическую болезнь убийцы. После исполнения приговора адвокат осужденной Келли Хенри заявила о нарушении закона, так как ее клиентка была психически больна.

Фото: AP

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США впервые с 1953 года казнили женщину. 52-летней Лиз Монтгомери ввели смертельную дозу пентобарбитала в тюрьме в Терре-Хот (штат Индиана). Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле с большегруза во время движения упали бетонные плиты и повредили ехавшее следом авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by