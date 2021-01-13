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Посетитель и охранник ТЦ в Гомеле подрались из-за продавщицы – видео
13.01.2021 19:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в одном из ТЦ Новобелицкого района: милицию в магазин вызвали его работницы.
Сотрудники Департамента охраны выяснили, что пришедший за покупками нетрезвый мужчина поругался с продавщицей: гражданину показалось, что она повысила голос. Женщина позвала охранника ТЦ, и в ходе разговора между гомельчанами произошла потасовка.
В отношении агрессивного покупателя уже возбудили дело за нападение на должностное лицо.
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Посетитель одного из торговых центров Гомеля устроил драку с охранником из-за продавщицы. Смотрите на видео кадры, снятые камерой наблюдения.
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