Посетитель и охранник ТЦ в Гомеле подрались из-за продавщицы – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел в одном из ТЦ Новобелицкого района: милицию в магазин вызвали его работницы.

Сотрудники Департамента охраны выяснили, что пришедший за покупками нетрезвый мужчина поругался с продавщицей: гражданину показалось, что она повысила голос. Женщина позвала охранника ТЦ, и в ходе разговора между гомельчанами произошла потасовка.

В отношении агрессивного покупателя уже возбудили дело за нападение на должностное лицо.