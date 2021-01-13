В МВД насчитали 18 тысяч случаев разглашения персональных данных милиционеров

Минский ОМОН / БЕЛТА​





"Еврорадио" . Главное управление собственной безопасности МВД насчитало 225 угроз, 382 оскорбления и 92 случая клеветы в отношении силовиков. В отношении людей, которые писали оскорбления и разглашали личные данные силовиков, возбудили 332 уголовных дела. К административной ответственности привлекли 127 человек, передает





BYPOL опубликовала список омоновцев, награжденных за разгон протестов

В тоже время в МВД никак не объясняют эту волну неудовольствия людей действиями милиции.





Также стоит отметить, что до сих пор не возбуждено ни одного дела в отношении милиционеров за превышение служебных полномочий во время разгонов мирных акций протеста.