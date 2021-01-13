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Возможно все: теннисистка без пяти пальцев пробилась в основную сетку Australian Open
Источник материала: Партизан
Британка Франческа Джонс показала всем невероятную волю к победе.
20-летняя британская спортсменка Франческа Джонс пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
В финальном раунде квалификации эта уникальная теннисистка разгромила китаянку Лу Цзяцзин со счетом 6:0, 6:1.
Как сообщает Reuters, дело в том, что Джонс родилась с редкой генетической болезнью - эктродактилией, вследствие чего у нее только восемь пальцев на руках и семь - на ногах. Врачи считали, что стать профессиональной теннисисткой Джонс не сможет. Однако, Франческа доказала, что болезнь не является приговором и пробилась в профессиональный спорт.
Сейчас в рейтинге WTA Джонс занимает 241-ю позицию.
В юности она занималась в той же спортивной академии города Барселоны, что и Рафаэль Надаль.
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Британка Франческа Джонс показала всем невероятную волю к победе.
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