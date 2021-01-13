Возможно все: теннисистка без пяти пальцев пробилась в основную сетку Australian Open

20-летняя британская спортсменка Франческа Джонс пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

В финальном раунде квалификации эта уникальная теннисистка разгромила китаянку Лу Цзяцзин со счетом 6:0, 6:1.

Как сообщает Reuters, дело в том, что Джонс родилась с редкой генетической болезнью - эктродактилией, вследствие чего у нее только восемь пальцев на руках и семь - на ногах. Врачи считали, что стать профессиональной теннисисткой Джонс не сможет. Однако, Франческа доказала, что болезнь не является приговором и пробилась в профессиональный спорт.





Сейчас в рейтинге WTA Джонс занимает 241-ю позицию.





В юности она занималась в той же спортивной академии города Барселоны, что и Рафаэль Надаль.