В Сети рассекретили новые ноутбуки Xiaomi на новейших процессорах

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу новых ноутбуков RedmiBook Pro, которые будут бисироваться на «свежих» процессорах как от Intel, так и от AMD. Подробности о грядущих лэптопах раскрыло издание Gizmochina .





Новинки оснастят процессорами Intel Tiger Lake-H и AMD Ryzen 5000. Судя по попавшим в Сеть результатам тестирования в бенчмарке Geekbench, производитель готовит как минимум два аппарата — RedmiBook Pro 15 и RedmiBook Pro 15S. Они, в свою очередь, обзаведутся каждый по двум версиям.

RedmiBook Pro 15S получит AMD Ryzen 5 5600H и 8 ГБ оперативной памяти, вторая его версия — AMD Ryzen 7 5800H и 16 ГБ RAM. Несмотря на это, «младшая» модификация набирает в одноядерном режиме тестирования больше баллов в сравнении с моделью на Ryzen 7 — соответственно 1322 очков против 1197. В многоядерном режиме лидерство, ожидаемо, у более дорогого варианта — 6865 баллов против 5793.

А еще бенчмарк раскрыл результаты моделей на базе процессором Intel. Так, RedmiBook Pro 15 на Intel Core i5−11300H и Intel Core i7 11370H оказались слабее в сравнении с аналогичными вариантами на AMD Ryzen.

Точной даты анонса новых лэптопов пока нет. Но, скорее всего, их представят на выставке MWC 2021, которая состоится в конце февраля.