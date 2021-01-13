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Сергей Тетерин о победе Арины Соболенко в Абу-Даби: «Она чётко понимает, не путает политику и спорт»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Арина Соболенко – победительница международного турнира в Абу-Даби. Теннисистка принимает поздравления целый день. Теплые слова в адрес спортсменки направил хоккейный клуб «Динамо-Минск».
Кроме того, достижение белоруски отметили в WTA и многие мировые СМИ. Не остались в стороне и функционеры из нашей федерации тенниса.
Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:
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Сергей Тетерин о победе Арины Соболенко в Абу-Даби: «Она чётко понимает, не путает политику и спорт»
Новости Беларуси. Арина Соболенко – победительница международного турнира в Абу-Даби. Теннисистка принимает поздравления целый день. Теплые слова в адрес...
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