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Сергей Тетерин о победе Арины Соболенко в Абу-Даби: «Она чётко понимает, не путает политику и спорт»

13.01.2021 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Арина Соболенко – победительница международного турнира в Абу-Даби. Теннисистка принимает поздравления целый день. Теплые слова в адрес спортсменки направил хоккейный клуб «Динамо-Минск».     

Кроме того, достижение белоруски отметили в WTA и многие мировые СМИ. Не остались в стороне и функционеры из нашей федерации тенниса.   

Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику (читать далее).   

Сергей Тетерин о победе Арины Соболенко в Абу-Даби: «Она чётко понимает, не путает политику и спорт»

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:  
Хороший старт в новом году. Я думаю, что этот год будет лучше для нее, она будет радовать и нас, и меня как руководителя. Думаю, что это не последняя ее победа, у нее хватило сил, чтобы она прогрессировала от матча к матчу и, наверное, радовала всех нас, всю нашу страну и всех, кому наша страна не безразлична. Она является хорошим примером, она четко понимает, она не путает политику и спорт, для нее страна существует, флаг существует. Она выходит и борется под этим флагом, под нашим флагом, под белорусским. И самое главное, что она побеждает.    

Люди в материале: Сергей Тетерин, Арина Соболенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Арина Соболенко – победительница международного турнира в Абу-Даби. Теннисистка принимает поздравления целый день. Теплые слова в адрес...
 
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