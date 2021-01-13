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Дело «Пресс-клуба»: защита Ксении Луцкиной считает недостаточной оказываемую ей в СИЗО медпомощь

13.01.2021 20:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Защита фигурантки «дела «Пресс-клуба» Ксении Луцкиной считает оказываемую ей в СИЗО медицинскую помощь недостаточной, сообщил БелаПАН ее адвокат Дмитрий Лепретор.

 

Дело «Пресс-клуба»: защита Ксении Луцкиной считает недостаточной оказываемую ей в СИЗО медпомощь
Ксения Луцкина. Фото: vk.com/klutskina.

 

Он отметил, что у подзащитной есть некоторые проблемы со здоровьем, которые требуют постоянного медицинского контроля. «Учитывая ее состояние до задержания, чувствует она себя сейчас более или менее. В изоляторе ей оказывается посильная медицинская помощь, которая возможна в условиях содержания под стражей. Но этого, на наш взгляд, с учетом имеющихся диагнозов недостаточно», — заявил адвокат.

По его словам, Луцкина содержится в общей камере с несколькими женщинами, корреспонденцию получает не всю. «Мы знаем, что пишут ей много, но с письмами сложно, какая-то часть доходит, какая-то нет. Возможно, это связано с загруженностью сотрудников изолятора в предновогодние и новогодние дни», — сказал адвокат.

Лепретор сообщил, что никаких следственных действий с момента предъявления обвинения — с 31 декабря минувшего года — с его подзащитной не проводилось.

Ксения Луцкина — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба». Она была задержана 22 декабря и находится в минском СИЗО № 1.

В тот же день обыски прошли в офисе «Пресс-клуба», а также дома у некоторых сотрудников. Помимо Луцкиной задержаны основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов (его впоследствии депортировали в Россию, так как он имеет российское гражданство) и оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой).

Слуцкая подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК), остальные четверо — в соучастии (ч. 6 ст. 16 УК) в этом преступлении. По информации адвокатов, 31 декабря Юлии Слуцкой, Сергею Ольшевскому, Петру Слуцкому, Алле Шарко и Ксении Луцкиной были предъявлены обвинения.

6 января стало известно, что родственники арестованных перечислили на счет Следственного комитета около 110 тыс. рублей — такая сумма фигурирует в материалах дела. Как сообщила БелаПАН дочь Слуцкой, это «не компенсация ущерба, которую можно трактовать как признание вины, а обеспечение возмещения возможного ущерба».

 
 
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Защита фигурантки «дела «Пресс-клуба» Ксении Луцкиной считает оказываемую ей в СИЗО медицинскую помощь недостаточной, сообщил БелаПАН ее адвокат Дмитрий...
 
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