Орехъ: «Навальный всякий раз ставит противника в глупое положение и рассчитывает каждый шаг»

Источник материала: Салiдарнасць

Антон Орехъ — о том, почему возвращение оппозиционера в Россию – это не только смелый, но и умный поступок.

«Наша власть всегда действует по принципу «сила есть – ума не надо», — пишет российский журналист Антон Орехъ на Эхе Москвы . — Вся история с отравлением Навального – она об этом. А Навальный, чтобы в этой схватке победить, должен быть в первую очередь умным. И его возвращение в Россию – это не только смелый, но и умный поступок. Он всякий раз ставит противника в глупое положение и рассчитывает каждый шаг.

Навальный мог вернуться летом или осенью – ближе к выборам, однако не стал откладывать эту головную боль для Кремля на несколько месяцев и давать время что-то придумать.

Они очень не хотели, чтобы он вернулся. Они открыто пугали его пачкой уголовных дел, намекая, что жизнь, Леша, дороже, сиди себе в Берлине, с женой, детьми – пиши в инстаграм и телеграмм, снимай ролики. Будь там, в изгнании, хоть самопровозглашенным президентом, но сюда не лезь. А теперь получается так, что именно сейчас помешать его возвращению формально невозможно!

Условный срок на реальный заменить не успевают, что-то срочно придумать новое, совсем невиданное, тоже. И что делать? Не дать самолету посадку? Порвать на границе паспорт и не пустить в страну? Сварганить по-быстрому, методом импровизации что-то на месте, у ленты выдачи багажа? Увидев толпы встречающих, задержать за несанкционированный митинг?

У ребят сейчас паника – это точно. Даже теперь реакция от кремлевских кругов идет такая, что никуда ваш Навальный не прилетит, что это чисто пиар и так далее. Это как неизбежный поход к стоматологу: а может, всё-таки не придется, может само как-то пройдет? Когда Навальный прилетит на «Победе», с ним неизбежно надо будет что-то решать. Можно попробовать просто убить и сказать, что проклятый панкреатит все-таки настиг его на родной земле. Можно попробовать посадить. Но это даже хуже, чем убийство – потому что про арестованного, посаженного Навального будут говорить каждый день везде!

И нет лучшего способа спровоцировать протесты, смуту и нагадить будущим выборам, чем ежедневное обсуждение заключенного Навального. А помимо прочего – это и необходимость непрерывно отбрыкиваться от Запада, и какие-нибудь новые санкции, и вообще сплошной негатив. Если бы Путин и его бездарные чекисты и советники имели чуть больше достоинства и чуть меньше ревности, они бы вообще ничего не стали предпринимать.

Они делают вид, что Навального нет, не называя его по имени, но дико напрягаются.

Так, что даже до трусов его добрались. А могли бы просто изобразить, что обычный гражданин России прилетел бюджетным рейсом в Москву и теперь снова будет просто жить у себя в Марьино – и всё. Сделать вид, что ничего не произошло. Но так они, конечно, поступить не смогут. Потому что боятся и ревнуют».

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