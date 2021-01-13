Оргкомитет по проведению ЧМ: за политические взгляды спортсменов не увольняли, а у Баскова — презумпция невиновности

Источник материала: Салiдарнасць

На сайте Совета министров опубликовали сообщение оргкомитета по проведению ЧМ по хоккею по итогам встречи с Рене Фазелем.

Оргкомитет гарантирует стабильную работу Интернета, аккредитацию журналистов и полностью отрицает какие-либо нарушения в отношении спортсменов.

Вот отдельные фрагменты документа:

«При организации чемпионата белорусская сторона будет следовать рекомендациям и правилам, установленным МФХ для проведения соревнований с учетом пандемии COVID-19, а также обеспечит доступ зарубежным СМИ к аккредитации для освещения чемпионата и гарантирует стабильную работу сети Интернет».

«Якобы имеющие место факты исключения белорусских спортсменов из сборных команд и отстранения от соревнований за политические взгляды являются безосновательными. Белорусская сторона предоставит МФХ всю необходимую фактуру, которая ранее неоднократно направлялась в МОК и другие международные спортивные структуры. Вместе с тем действительно имелись факты задержания и привлечения к ответственности отдельных спортсменов за участие в мероприятиях, нарушающих общественный порядок, строго в рамках белорусского законодательства».

«В части претензий, выдвигаемых в отношении председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, белорусская сторона исходит из принципа презумпции невиновности как базового правового постулата, но в качестве жеста доброй воли готова организовать встречу представителей Дисциплинарного комитета МФХ с Генеральным прокурором Республики Беларусь для ознакомления с результатами проведенных проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки».

«Белорусские власти открыты к любому диалогу со своими гражданами, имеющими разные взгляды как на конституционные вопросы, так и на любые другие аспекты, касающиеся будущего развития страны, но не на коленях и не в условиях внешнего давления», — говорится в документе.