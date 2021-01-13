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В Гомеле с большегруза во время движения упали бетонные плиты и повредили ехавшее следом авто

13.01.2021 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле с большегруза упали бетонные плиты — поврежден ехавший следом легковой автомобиль, сообщает «ЧП Гомель».



ДТП произошло днем на перекрестке улиц Барыкина и Борисенко.

По предварительной информации, с грузовика во время движения упали три бетонные плиты. Они задели попутно ехавший автомобиль.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле с большегруза упали бетонные плиты — поврежден ехавший следом легковой автомобиль, сообщает «ЧП Гомель».
 
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