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Шесть самых ожидаемых российских сериалов 2021 года
Источник материала: Tut.by
Каждый год на экраны выходит нескончаемое количество фильмов и сериалов. И пока наш рынок не может похвастаться большими успехами в сериальном производстве, белорусы смотрят другие проекты, в том числе из страны-соседки. AFISHA.TUT.BY рассказывает о шести российских сериалах, которые выйдут в 2021 году. Сами их ждем, и вы присмотритесь.
«Вампиры средней полосы»
Весной на START
О чем сериал
Смоленск — среднестатистический город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы — в Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней… Их мирная жизнь оказывается под угрозой.
«Чикатило»
Весной на «Окко»
О чем сериал
Он убивал и оставался безнаказанным более десяти лет, от его руки погибло более пятидесяти человек. Вместо него был осужден и расстрелян невиновный человек. Долгое время совершенные им убийства не могли объединить в одно дело. Маньяков такого калибра просто не существовало в СССР, поэтому органы правопорядка оказались не готовы к борьбе с «Бешеным зверем», как позднее окрестили его журналисты. Для поимки Чикатило были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования, которые помогут спасти невинных людей.
В итоге попытки вычислить и поймать «Бешеного зверя» растянулись на годы и превратились в полное неожиданных и драматических поворотов противостояние между обществом и паразитирующим внутри него кровавым маньяком.
«Я не шучу»
В феврале на «КиноПоиск HD»
О чем сериал
История современной женщины, которая живет в мегаполисе с двумя детьми, двумя бывшими мужьями и свекровью. Она ищет себя, свою любовь и немного денег. Все как у всех, за исключением того, что героиня сериала может говорить обо всем открыто со сцены — она стендап-комик.
«Воскресенский»
Где смотреть: «Первый канал»
О чем сериал
Санкт-Петербург, 1912 год. Прогресс нового века наступает, однако, человеческая натура не меняется вместе с прогрессом — все так же люди лишают жизни друг друга, иногда — самыми жуткими и невероятными способами. Каждый раз, когда столичная полиция, вместе со всем своим современным оборудованием — а ведь есть уже и дактилоскопия, и многое другое, не может справиться с очередным жутким убийством, на помощь зовут светило хирургии, 40-летнего профессора медицины Воскресенского. Дела, которые расследует Воскресенский на протяжение восьми серий — самые необъяснимые и страшные. Но Воскресенский доказывает, что за необъяснимыми преступлениями стоят вполне реальные убийцы, которые не могут сдержать темные стороны своих желаний.
«Спойлер»
Осенью на «КиноПоиск HD»
О чем сериал
Для победы на выборах губернатору в помощь берут спойлера — кандидата, который должен перетянуть голоса главного конкурента, но не победить. В роли такой марионетки оказывается Андрей Оболенский — продвинутый и честный бизнесмен. Начинается большая политическая игра, и ее исход непредсказуем.
«Топи»
С 28 января на «КиноПоиск HD»
О чем сериал
Столкнувшись с неразрешимыми проблемами, пять молодых москвичей убегают в монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Они воспринимают поездку как приключение, долгожданную свободу от забот и возможность забыться. Однако путешествие оборачивается чередой загадочных событий, которые лишь приближают то, от чего они бежали, и заставляют сомневаться в реальности происходящего.
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Каждый год на экраны выходит нескончаемое количество фильмов и сериалов. AFISHA.TUT.BY рассказывает о шести российских сериалах, которые выйдут в 2021 году. Сами их ждем, и...
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