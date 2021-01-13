Шесть самых ожидаемых российских сериалов 2021 года

Источник материала: Tut.by

Каждый год на экраны выходит нескончаемое количество фильмов и сериалов. И пока наш рынок не может похвастаться большими успехами в сериальном производстве, белорусы смотрят другие проекты, в том числе из страны-соседки. AFISHA.TUT.BY рассказывает о шести российских сериалах, которые выйдут в 2021 году. Сами их ждем, и вы присмотритесь.

«Вампиры средней полосы»

Весной на START

О чем сериал

Смоленск — среднестатистический город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы — в Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней… Их мирная жизнь оказывается под угрозой.

«Чикатило»

Весной на «Окко»

О чем сериал

Он убивал и оставался безнаказанным более десяти лет, от его руки погибло более пятидесяти человек. Вместо него был осужден и расстрелян невиновный человек. Долгое время совершенные им убийства не могли объединить в одно дело. Маньяков такого калибра просто не существовало в СССР, поэтому органы правопорядка оказались не готовы к борьбе с «Бешеным зверем», как позднее окрестили его журналисты. Для поимки Чикатило были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования, которые помогут спасти невинных людей.

В итоге попытки вычислить и поймать «Бешеного зверя» растянулись на годы и превратились в полное неожиданных и драматических поворотов противостояние между обществом и паразитирующим внутри него кровавым маньяком.

«Я не шучу»

В феврале на «КиноПоиск HD»

О чем сериал

История современной женщины, которая живет в мегаполисе с двумя детьми, двумя бывшими мужьями и свекровью. Она ищет себя, свою любовь и немного денег. Все как у всех, за исключением того, что героиня сериала может говорить обо всем открыто со сцены — она стендап-комик.

«Воскресенский»

Где смотреть: «Первый канал»

О чем сериал

Санкт-Петербург, 1912 год. Прогресс нового века наступает, однако, человеческая натура не меняется вместе с прогрессом — все так же люди лишают жизни друг друга, иногда — самыми жуткими и невероятными способами. Каждый раз, когда столичная полиция, вместе со всем своим современным оборудованием — а ведь есть уже и дактилоскопия, и многое другое, не может справиться с очередным жутким убийством, на помощь зовут светило хирургии, 40-летнего профессора медицины Воскресенского. Дела, которые расследует Воскресенский на протяжение восьми серий — самые необъяснимые и страшные. Но Воскресенский доказывает, что за необъяснимыми преступлениями стоят вполне реальные убийцы, которые не могут сдержать темные стороны своих желаний.

«Спойлер»

Осенью на «КиноПоиск HD»



Фото: кадр из сериала

О чем сериал

Для победы на выборах губернатору в помощь берут спойлера — кандидата, который должен перетянуть голоса главного конкурента, но не победить. В роли такой марионетки оказывается Андрей Оболенский — продвинутый и честный бизнесмен. Начинается большая политическая игра, и ее исход непредсказуем.

«Топи»

С 28 января на «КиноПоиск HD»

О чем сериал

Столкнувшись с неразрешимыми проблемами, пять молодых москвичей убегают в монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Они воспринимают поездку как приключение, долгожданную свободу от забот и возможность забыться. Однако путешествие оборачивается чередой загадочных событий, которые лишь приближают то, от чего они бежали, и заставляют сомневаться в реальности происходящего.