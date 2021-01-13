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В Могилеве ГАИ будет патрулировать улицы на служебных авто без спецокраски и проблесковых маячков
Источник материала: Tut.by
Контролировать дорожную обстановку в Могилеве сотрудники ГАИ теперь будут также и на авто без отличительной оклейки и проблесковых маячков,
На привычных патрульных машинах ГАИ также будет работать, а служебные авто без отличительных признаков будут оборудованы теми же техническими средствами, позволяющими инспекторам контролировать в том числе скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков, пропуска пешеходов.
Патрули ГАИ на неприметных авто будут работать преимущественно на аварийно-опасных участках и в местах, где чаще всего нарушают ПДД. Акцент также сделают на выявлении бесправников.
Напомним, о таком же методе работы — на машинах без спецокраски — недавно
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При этом машины будут оборудованы всеми техсредствами для контроля скоростного режима, соблюдения правил остановки и стоянки, маневрирования и пр.
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