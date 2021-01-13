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В Могилеве ГАИ будет патрулировать улицы на служебных авто без спецокраски и проблесковых маячков

13.01.2021 20:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Контролировать дорожную обстановку в Могилеве сотрудники ГАИ теперь будут также и на авто без отличительной оклейки и проблесковых маячков, сообщает «Веснік Магілёва». При этом внутри машины будут оборудованы всеми необходимыми техническими средствами.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

На привычных патрульных машинах ГАИ также будет работать, а служебные авто без отличительных признаков будут оборудованы теми же техническими средствами, позволяющими инспекторам контролировать в том числе скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков, пропуска пешеходов.

Патрули ГАИ на неприметных авто будут работать преимущественно на аварийно-опасных участках и в местах, где чаще всего нарушают ПДД. Акцент также сделают на выявлении бесправников.

Напомним, о таком же методе работы — на машинах без спецокраски — недавно заявила минская ГАИ.

 
Теги: Могилев
 
 
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При этом машины будут оборудованы всеми техсредствами для контроля скоростного режима, соблюдения правил остановки и стоянки, маневрирования и пр.
 
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