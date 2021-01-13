В Могилеве ГАИ будет патрулировать улицы на служебных авто без спецокраски и проблесковых маячков

Источник материала: Tut.by

Контролировать дорожную обстановку в Могилеве сотрудники ГАИ теперь будут также и на авто без отличительной оклейки и проблесковых маячков, сообщает «Веснік Магілёва». При этом внутри машины будут оборудованы всеми необходимыми техническими средствами.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

На привычных патрульных машинах ГАИ также будет работать, а служебные авто без отличительных признаков будут оборудованы теми же техническими средствами, позволяющими инспекторам контролировать в том числе скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков, пропуска пешеходов.

Патрули ГАИ на неприметных авто будут работать преимущественно на аварийно-опасных участках и в местах, где чаще всего нарушают ПДД. Акцент также сделают на выявлении бесправников.

Напомним, о таком же методе работы — на машинах без спецокраски — недавно заявила минская ГАИ .