|
Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности
Источник материала: СТВ
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал в полную мощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максимально возможная мощность нагрузки при нормальном режиме работы: тепловая – 3200 МВт, электрическая – 1170. Специалисты продолжат проведение необходимых испытаний. После этого запланирован комплексный тест оборудования и систем на полной мощности.
В промышленную эксплуатацию первый энергоблок будет принят после успешного завершения всех необходимых мероприятий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал в полную мощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Максимально возможная мощность...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)