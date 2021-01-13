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«Свобода слова? Нет, заказ». Григорий Азарёнок о работе независимой журналистки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журналистика сейчас очевидно стала средством войны. Против Беларуси в последние полгода развернули настоящий информационный террор. В ход идут ложь, провокации, подстрекательства. Все это имеет одну определенную цель – уничтожить государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Вранье – то, что сопровождает нашу жизнь постоянно. Враньем рушатся семьи, враньем уничтожают государства. Против Беларуси сейчас работает целая фабрика лжи. Это отлаженная, выверенная, многоуровневая система.
Все происходит по Оруэллу. Свобода – это рабство, а ложь подменяет истину. Их называют независимые СМИ, но независимые они только от совести и здравого смысла. Но они страшно зависят от зарубежных денег, грантов и покровителей.
Григорий Азаренок:
Посмотрите, как «Радио Свобода» сообщило о смерти митрополита Филарета.
Мітрапаліт Філарэт кіраваў Беларускай праваслаўнай царквой. Ён быў прыхільнікам палітыкі Лукашэнкі, яму было прысвоена званне Героя Беларусі.
Построение предложения: сторонник Лукашенко – было присвоено звание героя. К такой мысли вы приводите вашего читателя?
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
Машыны запаволiлi рух, утварылася такая пробка, корка, але гэта таксама хiба i для таго, каб сюды не маглi патрапiць сiлавiкi. Ужо раней гучалi такiя заклiкi, iнiцыятывы проста запавольваць рух альбо спыняцца, каб не падпускаць спецтэхнiку i iншы транспарт сiлавiкоў на кропку сбору пратэстоўцаў.
Григорий Азаренок:
Каля тысячы чалавек рухаюцца цяпер з вуліцы Альшэўскага міма гандлёвага цэнтра «Карона» да «плошчы Пераменаў» на заклік Telegram-каналаў, пры дапамозе якіх пратэстоўцы арганізоўваюцца і абдумваюць свае планы. Вось пры дапамозе гэтых каналаў распаўсюдзілі заклік ісці на «плошчу Пераменаў», бо цяпер пратэстоўцам тут пішуць у Telegram-каналах, што патрэбна дапамога. Іх хоць і шмат, але ў іх няма ніякай зброі ў адрозненні ад сілавікоў і ім няма чым сябе абараніць.
Григорий Азаренок:
И мы понимали, что поскольку мы работаем политическими журналистами, поскольку Катя тем более полевой журналист, который постоянно ходит на эти акции протеста, освещает их, то угроза для нее, угроза для нас очень велика, что в любой момент на самом деле за нами могут прийти. Если вот замаячит на горизонте реальное уголовное дело, то, наверное, да, тогда уже не имеет смысла оставаться, потому что мы же не сможем в любом случае работать, мы никому не поможем за решеткой.
Григорий Азаренок:
Тем более что Екатерина и для Украины не чужой человек – сотрудничала с украинскими СМИ, много писала про войну на Донбассе. Солидарность со стороны Украины для нее – особенно чувствительный момент!
Григорий Азаренок:
– Сейчас Варшава просит реквизиты Кати – для контракта. За ее работу.
Григорий Азаренок:
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Новости Беларуси. Журналистика сейчас очевидно стала средством войны. Против Беларуси в последние полгода развернули настоящий информационный террор. В ход идут...
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