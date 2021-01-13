Источник материала: UDF



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

TUT.BY

«Директивное кредитование признали одним из „антиковидных“ механизмов и пока продлили до 2023 года», — сказал TUT.BY источник в финансовых кругах. Другой собеседник отметил, что «все страны оказывают поддержку предприятиям в сложившейся ситуации, задействуют разные инструменты, в том числе финансовые».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Директивным кредитам быть до 2023 года. Как власти не отказались от инструмента плановой экономики Белорусские власти подписались под ежегодным сокращением директивного кредитования.

Эксперты фонда констатировали, что в 2020 году рост строительной отрасли был частично обусловлен проведением властями стимулирующей политики через расширение льготного кредитования. В ЕФСР опасаются, что «на фоне ухудшения финансового состояния предприятий расширение директивного кредитования может привести к ухудшению финансовых показателей банковского сектора».Белорусские власти подписались под «ежегодным сокращением директивного кредитования в 2021—2022 годах по сравнению с 2020 годом».Стоит отметить, что первоначально утвержденный лимит этого вида кредитования на 2020 год был увеличен в 3,2 раза. Самый большой рост произошел по объемам кредитования субъектов хозяйствования по решениям президента. Вместо первоначальной суммы 335,3 млн рублей итоговая сумма оказалась 1,8 млрд рублей. Кредитование по госпрограммам по сравнению с планом выросло на 41%, до 529 млн рублей.Правительствопланировало отказаться от одного из инструментов плановой экономики к 2021 году. Глава государственного Банка развитияговорил, что с 2021 года «мы готовимся работать в условиях самостоятельно отбираемых проектов на рыночных условиях кредитования без всяких механизмов льготирования процентных ставок». Вместе с тем, как сказал Жишкевич, «обсуждается возможность субсидирования не кредитных продуктов, а инвестиционных расходов».Правительство и Нацбанк последовательно с 2016 года снижали объемы директивного кредитования, на чем настаивали международные эксперты. По оценкам МВФ, в 2011—2014 годах ежегодно объем выдачи директивных кредитов составлял в Беларуси от 4% до 9% ВВП. В 2015 году Национальный банк заявлял, что более 40% кредитного портфеля банков сформировано из директивных кредитов.