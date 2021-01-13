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Директивным кредитам быть до 2023 года. Как власти не отказались от инструмента плановой экономики

13.01.2021 20:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Директивным кредитам быть до 2023 года. Как власти не отказались от инструмента плановой экономики
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Директивное кредитование в Беларуси сохраняется как минимум до 2023 года, несмотря на имевшиеся планы отказаться от инструмента плановой экономики с 2021 года. Это следует из обязательств, которые взяло правительство Беларуси при получении кредита на 500 млн долларов у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), пишет TUT.BY.

Эксперты фонда констатировали, что в 2020 году рост строительной отрасли был частично обусловлен проведением властями стимулирующей политики через расширение льготного кредитования. В ЕФСР опасаются, что «на фоне ухудшения финансового состояния предприятий расширение директивного кредитования может привести к ухудшению финансовых показателей банковского сектора».

Белорусские власти подписались под «ежегодным сокращением директивного кредитования в 2021—2022 годах по сравнению с 2020 годом».

Стоит отметить, что первоначально утвержденный лимит этого вида кредитования на 2020 год был увеличен в 3,2 раза. Самый большой рост произошел по объемам кредитования субъектов хозяйствования по решениям президента. Вместо первоначальной суммы 335,3 млн рублей итоговая сумма оказалась 1,8 млрд рублей. Кредитование по госпрограммам по сравнению с планом выросло на 41%, до 529 млн рублей.

«Директивное кредитование признали одним из „антиковидных“ механизмов и пока продлили до 2023 года», — сказал TUT.BY источник в финансовых кругах. Другой собеседник отметил, что «все страны оказывают поддержку предприятиям в сложившейся ситуации, задействуют разные инструменты, в том числе финансовые».


Правительство Сергея Румаса планировало отказаться от одного из инструментов плановой экономики к 2021 году. Глава государственного Банка развития Андрей Жишкевич говорил, что с 2021 года «мы готовимся работать в условиях самостоятельно отбираемых проектов на рыночных условиях кредитования без всяких механизмов льготирования процентных ставок». Вместе с тем, как сказал Жишкевич, «обсуждается возможность субсидирования не кредитных продуктов, а инвестиционных расходов».

Правительство и Нацбанк последовательно с 2016 года снижали объемы директивного кредитования, на чем настаивали международные эксперты. По оценкам МВФ, в 2011—2014 годах ежегодно объем выдачи директивных кредитов составлял в Беларуси от 4% до 9% ВВП. В 2015 году Национальный банк заявлял, что более 40% кредитного портфеля банков сформировано из директивных кредитов.
 
 
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Белорусские власти подписались под ежегодным сокращением директивного кредитования.
 
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