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В микрорайоне Лебяжий на парковке горел автомобиль

13.01.2021 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автомобиль загорелся на парковке в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В микрорайоне Лебяжий на парковке горел автомобиль

В момент задымления в салоне никого не было. На месте происшествия работали две пожарные бригады и сотрудники ГАИ.  Спасатели ликвидировали возгорание. Предварительная причина – проблемы с газовым оборудованием авто. 

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Новости Беларуси. Автомобиль загорелся на парковке в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  В момент задымления в салоне...
 
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