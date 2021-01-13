В микрорайоне Лебяжий на парковке горел автомобиль

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автомобиль загорелся на парковке в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





В момент задымления в салоне никого не было. На месте происшествия работали две пожарные бригады и сотрудники ГАИ. Спасатели ликвидировали возгорание. Предварительная причина – проблемы с газовым оборудованием авто.