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В микрорайоне Лебяжий на парковке горел автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автомобиль загорелся на парковке в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В момент задымления в салоне никого не было. На месте происшествия работали две пожарные бригады и сотрудники ГАИ. Спасатели ликвидировали возгорание. Предварительная причина – проблемы с газовым оборудованием авто.
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Новости Беларуси. Автомобиль загорелся на парковке в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В момент задымления в салоне...
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