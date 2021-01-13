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Новости экономики за 13.01.2021

13.01.2021 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как биржевой механизм влияет на дополнительную выручку производителей молока? На каком этапе работа первого энергоблока БелАЭС? Панорама делового мира от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ЧЕРЕЗ БУТБ ВЫРОС В 9 РАЗ

Новости экономики за 13.01.2021

Сырое коровье молоко вошло в тройку самых продаваемых видов сельхозпродукции на биржевой площадке.

По сравнению с 2019 годом объем продаж сырого молока вырос в девять раз. Потенциал сырья как биржевого товара высокий, так что и в 2021 году ожидается дальнейший рост продаж. Уже первые торговые сессии января показали значительную активность продавцов и покупателей.

Менее чем за два года сформировался прозрачный биржевой рынок молочного сырья с сотней постоянных участников из всех областей страны. Что касается экономической целесообразности применения биржевого механизма, то только за 2020 год дополнительная выручка молокопроизводителей превысила 1 миллион 200 тысяч рублей. При этом плата за участие в торгах по-прежнему составляет 10 копеек за сделку.

Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности

НАЦБАНК УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С ПОМОЩЬЮ СМАРТ-КОНТРАКТОВ

Новости экономики за 13.01.2021

Нацбанк утвердил порядок заключения сделок с помощью смарт-контрактов. Ранее этим правом в рамках эксперимента пользовались резиденты ПВТ. Затем Нацбанк и участники межбанковской системы идентификации.

Главный финансовый регулятор отмечает, что применение смарт-контрактов в банковской сфере позволит расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов и повысить конкуренцию на финансовом рынке. Впервые термин «смарт-контракт» появился в белорусском законодательстве три года назад в декрете Президента «О развитии цифровой экономики».

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС СТРАНЫ УВЕЛИЧИЛСЯ ЗА ГОД НА ОДНУ ТОННУ

Новости экономики за 13.01.2021

Золотой запас страны за 2020 год увеличился на одну тонну и достиг 43 тонн. Четвертый год подряд ежегодный прирост составляет одну тонну. Золотой запас – это драгоценные металлы в виде банковских слитков, они же часть Государственного фонда драгметаллов и драгоценных камней Беларуси. Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Беларуси к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику.

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ЭКСПЕРТЫ ПРЕДРЕКАЮТ ДЕВАЛЬВАЦИЮ ДОЛЛАРА В 2021 ГОДУ 

Новости экономики за 13.01.2021

Уже в этом году мир может столкнуться с новой Великой депрессией. Это произойдет в случае, если США запустят печатный станок для смягчения последствий пандемии. По мнению экспертов, в 2021 году не исключено падение курса доллара на 20 %. В долгосрочной перспективе на 50 %. Проблемы обострятся из-за долгов США. На фоне девальвации доллара не исключен рост цены на золото. Эксперты также предвидят и будущий обвал фондовых американских рынков, который может быть вызван не только финансовыми, но и идеологическими проблемами. 

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Как биржевой механизм влияет на дополнительную выручку производителей молока? На каком этапе работа первого энергоблока БелАЭС? Панорама...
 
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