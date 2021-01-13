В Минске проходит прощание с митрополитом Филаретом

Оно продлится до 18.00 14 января. По завещанию, митрополит Филарет будет похоронен на территории Жировичского монастыря (Слонимский район).





Филарет в декабре 2020-го заразился COVID-19. Спасти его врачи не смогли.





С 2013 года он был почётным Патриаршим Экзархом всея Беларуси.