ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске проходит прощание с митрополитом Филаретом

13.01.2021 20:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

13 января в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе началось прощание с митрополитом Филаретом, бывшим многолетним руководителем БПЦ, умершим во вторник на 86-м году жизни.
1 из 6

Оно продлится до 18.00 14 января. По завещанию, митрополит Филарет будет похоронен на территории Жировичского монастыря (Слонимский район).

Филарет в декабре 2020-го заразился COVID-19. Спасти его врачи не смогли.

С 2013 года он был почётным Патриаршим Экзархом всея Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 января в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе началось прощание с митрополитом Филаретом, бывшим многолетним руководителем БПЦ, умершим во вторник на 86-м...
 
Новости дня
Новости разные
 
На чацвер абвешчаны жоўты ўзровень небяспекі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by