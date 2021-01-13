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В США готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии

13.01.2021 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Дональда Трампа. Сотни бойцов Нацгвардии охраняют Капитолий, где сейчас идут дебаты конгрессменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии

Идея демократов признать главу Белого дома недееспособным и отстранить от власти с помощью 25-й поправки провалилась. Против этой инициативы выступил вице-президент Майк Пенс.   

В США готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии

Тем временем ФБР возбудило более 160 дел, связанных со штурмом Капитолия. Некоторым участникам беспорядков может грозить до 20 лет тюрьмы. Помощь в поимке подозреваемых оказывают обычные граждане. Федеральное бюро расследований уже получило более 100 тысяч электронных файлов, в том числе фотографии и видеозаписи вторжения.  

В США готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии

Между тем американские правоохранители уже готовятся к новой битве за Капитолий. Порядок в Вашингтоне накануне и в день инаугурации будут охранять около 10 тысяч солдат Нацгвардии. Это больше, чем сейчас находится американских военных в Афганистане. По данным ФБР, несколько тысяч человек, только уже с оружием, готовы повторить захват Конгресса.  

Люди в материале: Дональд Трамп, Майк Пенс

 
 
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Новости США. Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Дональда Трампа. Сотни бойцов Нацгвардии охраняют Капитолий, где сейчас...
 
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