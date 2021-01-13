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При встречном столкновении авто в Кировском районе пострадал подросток
Источник материала: Навiны
Около полудня 13 января в Кировском районе, на 66-м километре автодороги Могилев-Бобруйск, столкнулись автомашины Renault Logan и Renault Laguna.
Как
От удара Logan выбросило в кювет. Пострадал 16-летний подросток — он находился на переднем сидении и, к счастью, был пристегнут ремнем безопасности. Парня для осмотра доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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Около полудня 13 января в Кировском районе, на 66-м километре автодороги Могилев-Бобруйск, столкнулись автомашины Renault Logan и Renault Laguna.
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