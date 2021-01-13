При встречном столкновении авто в Кировском районе пострадал подросток

Около полудня 13 января в Кировском районе, на 66-м километре автодороги Могилев-Бобруйск, столкнулись автомашины Renault Logan и Renault Laguna.









Как сообщает ГАИ УВД Могилевского облисполкома, по предварительной информации, житель Бобруйска, управлявший Renault Logan, не учел погодные условия и состояние дороги, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля. А когда понял, что возможно столкновение, резко ударил по тормозам, из-за чего автомобиль потерял управление. В результате машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с Renault Laguna под управлением жителя Кировска.

От удара Logan выбросило в кювет. Пострадал 16-летний подросток — он находился на переднем сидении и, к счастью, был пристегнут ремнем безопасности. Парня для осмотра доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.