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При встречном столкновении авто в Кировском районе пострадал подросток

13.01.2021 21:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около полудня 13 января в Кировском районе, на 66-м километре автодороги Могилев-Бобруйск, столкнулись автомашины Renault Logan и Renault Laguna.

 

При встречном столкновении авто в Кировском районе пострадал подросток

 

При встречном столкновении авто в Кировском районе пострадал подросток

 

Как сообщает ГАИ УВД Могилевского облисполкома, по предварительной информации, житель Бобруйска, управлявший Renault Logan, не учел погодные условия и состояние дороги, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля. А когда понял, что возможно столкновение, резко ударил по тормозам, из-за чего автомобиль потерял управление. В результате машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с Renault Laguna под управлением жителя Кировска.

От удара Logan выбросило в кювет. Пострадал 16-летний подросток — он находился на переднем сидении и, к счастью, был пристегнут ремнем безопасности. Парня для осмотра доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Могилев
 
 
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Около полудня 13 января в Кировском районе, на 66-м километре автодороги Могилев-Бобруйск, столкнулись автомашины Renault Logan и Renault Laguna.  
 
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