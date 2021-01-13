







"Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельного сайта РУП "Белпочта", - говорится в сообщении на официальном сайте РУП "Белпочта".





Участились случаи кибермошенничества в сфере продажи и доставки товаров, приобретаемых гражданами через сеть Интернет. Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельного сайта РУП "Белпочта". При этом внешние атрибуты сайта зачастую полностью копируют дизайн официального интернет-портала и товарный знак национального оператора почтовой связи. Для правдоподобности используются доменные имена, отличающиеся от оригинального belpost.by одним или несколькими символами (bellpost.be, bellpochta.be, belpost.bj, belposta.bz, belpost.getpay.by и т.п.).





"Полем мошеннической деятельности, как правило, являются популярные торговые интернет-площадки, на которых граждане размещают различные объявления о купле/продаже товаров", - сообщили в РУП "Белпочта".





Злоумышленник, выступающий в роли покупателя/продавца, связывается с потенциальной жертвой посредством мессенджеров (Viber, WhatsApp и др.). Далее, под видом оплаты либо получения денежных средств за товар он предлагает воспользоваться услугами национального оператора почтовой связи. "С этой целью направляется специально подготовленная ссылка на фишинговый сайт. В свою очередь жертва, перейдя по ссылке, вводит в пустые поля «сервиса оплаты» данные своей банковской платежной карты, после подтверждения которых производится полное списание денежных средств", - пояснили в организации.





Также мошенники рассылают на электронные почтовые адреса пользователей сети Интернет сообщения в форме уведомлений об оплате доставки заказанного товара, причем независимо от того, ожидается ли его поступление или нет. Далее, как и в схеме описанной выше, предлагается перейти по ссылке на фишинговую интернет-страницу с формой оплаты, после проведения которой происходит хищение денежных средств с банковской платежной карты.





Чтобы вовремя распознать мошенников и не пострадать от их действий необходимо обращать внимание на некоторые характерные признаки, отмечают в "Белпочте". Так, важное значение имеет быстрая ответная реакция покупателя (продавца) на размещенное объявление о продаже товара; код страны и мобильного оператора в номере мобильного телефона не соответствует региону проживания. Стоит насторожиться, если гражданину предлагается только один способ оплаты и доставки товара, причем исключительно по направляемой ссылке. И обязательно стоит обращать внимание на то, соответствует ли доменное имя открытого по ссылке сайта в адресной строке официальному интернет-ресурсу организации.





"При обнаружении признаков возможной мошеннической деятельности лучшим решением является незамедлительный отказ от сделки", - предупреждают в РУП "Белпочта".